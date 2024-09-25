Джонни Депп планирует улучшить свою внешность: о чем речь

61-летний голливудский актер и музыкант Джонни Депп, который совсем недавно удивил поклонников новыми зубами, задумался о более масштабном преображении своей внешности.

Источник говорит, что звезда «Пиратов Карибского моря» не исключает пластическую операцию, чтобы улучшить внешность.

«Он стал очень хорошо осознавать, как некоторые части его тела разваливаются, и теперь составляет план по здоровью. Он также хочет нарастить мышечную массу и, возможно, сделать подтяжки, почему бы и нет?» - рассказал информатор.

В частности Джонни собирается привести в порядок свой большой живот и вложиться финансово в некоторые косметологические процедуры. Актер хочет улучшить кожу, волосы и общий внешний вид.

Работа над внешностью для Деппа - только первый этап на пути Джонни обновлению имиджа и возрождению карьеры. Его «отменили» в Голливуде после скандального развода и судебного процесса с актрисой Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии, наркомании и жестоких ссорах. Это серьезно подорвало его репутацию на «Фабрике грез» и уничтожило его карьеру.

«Люди перестали звонить из-за того, чего они боялись в то время. Я сидел без работы», - рассказывал позже актер в интервью.