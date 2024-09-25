Актер твердо намерен вернуть себе карьеру и обнулить репутацию, которую изрядно подпортил его скандальный развод с Эмбер Херд. Изменение внешности - один из этапов этого пути, пишет Фокус.
Джонни Депп планирует улучшить свою внешность: о чем речь
61-летний голливудский актер и музыкант Джонни Депп, который совсем недавно удивил поклонников новыми зубами, задумался о более масштабном преображении своей внешности.
Источник говорит, что звезда «Пиратов Карибского моря» не исключает пластическую операцию, чтобы улучшить внешность.
«Он стал очень хорошо осознавать, как некоторые части его тела разваливаются, и теперь составляет план по здоровью. Он также хочет нарастить мышечную массу и, возможно, сделать подтяжки, почему бы и нет?» - рассказал информатор.
В частности Джонни собирается привести в порядок свой большой живот и вложиться финансово в некоторые косметологические процедуры. Актер хочет улучшить кожу, волосы и общий внешний вид.
Работа над внешностью для Деппа - только первый этап на пути Джонни обновлению имиджа и возрождению карьеры. Его «отменили» в Голливуде после скандального развода и судебного процесса с актрисой Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии, наркомании и жестоких ссорах. Это серьезно подорвало его репутацию на «Фабрике грез» и уничтожило его карьеру.
«Люди перестали звонить из-за того, чего они боялись в то время. Я сидел без работы», - рассказывал позже актер в интервью.
Источники отмечают, что лечение зубов Деппа имело решающее значение не только для восстановления его положения в Голливуде, но и, что более важно, для его общего здоровья.
«У него не было выбора, его зубы были сгнившими до костей, а изо рта воняло, потому либо виниры, либо серьезные проблемы со здоровьем, такие как инфекция и, возможно, даже болезнь сердца», - заявил инсайдер, добавив, что плохие зубы актера - следствие многих лет «самоотречения, пьянства и бог знает чего еще».
Гигиена зубов Деппа оказалась под пристальным вниманием в прошлом году на Каннском кинофестивале в мае 2023 года, где он был сфотографирован на красной дорожке в рамках продвижения своего фильма «Жанна Дюбарри». Когда он улыбался, то все увидели его желтые, кривые и гнилые зубы.
В 1995 году Джонни говорил в интервью, что у него всегда были проблемы с зубами и множество дырок. Однако относился он к этому своеобразно.
«Когда я вижу людей с идеальными зубами, это сводит меня с ума. Я бы лучше проглотил клеща, чем имел это!» - признавался актер. По его словам, ему нравились его недостатки.
«Это как когда индейцы что-то делают из бисера, они всегда добавляют к этому недостатки», - признавался он.