Известный турецкий певец потерял сознание прямо во время концерта и внезапно умер

Это случилось, когда исполнитель давал концерт в Стамбуле. Через 20 минут после начала выступления артисту стало плохо, поэтому он пошел за кулисы, где признался, что у него занемела рука. Наконец, Аролат снова вернулся на сцену.

Певцу стало только хуже, впоследствии он прямо на сцене потерял сознание. На концерте была медсестра, которая сразу вызвала скорую помощь и сделала массаж сердца. Наконец, в карете «скорой» сердце Метина Аролата остановилось. Артисту было 52 года.

«Ему стало плохо через 20 минут после того, как он вышел на сцену. Он пошел за кулисы, снял рубашку и сказал: "Моя рука занемела", а затем "Хорошо, я в порядке", - и вернулся на сцену. Затем он упал. Его сердце остановилось по дороге в больницу», - говорит близкий друг певца.

Наконец, оказалось, что у Метина Аролата были проблемы с сердцем. Причиной смерти 52-летнего артиста стал сердечный приступ.