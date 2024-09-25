ФАНАТЫ, ЛИКУЙТЕ! В Таллинне выступит российский рэпер Oxxxymiron

В ходе тура Oxxxymiron посетит Латвию, Литву и Эстонию, а также выступит на крупнейших площадках США. Музыкальная программа тура обещает быть насыщенной, с новыми композициями и уже полюбившимися хитами, которые поклонники рэпера смогут услышать в живом исполнении.

Билеты на концерт в Таллинне уже поступили в продажу, их стоимость начинается от 49 евро. Подробную информацию о мероприятияи и ценах на билеты можно узнать ЗДЕСЬ.

«Сладкая жизнь. Разве можно лучше описать то, что происходит вокруг? Поэтому весной 2025 я везу вам DOLCE VITA TOUR - абсолютно новое шоу с атмосферой изобилия, роскоши и легкой тревоги. Новый EP, коллекция хитов и бриллианты, не вошедшие в мировой тур. К чему горькая правда? Получите визу в сладкую жизнь!» - подписал исполнитель анонс своего тура в Instagram.

После начала вторжения России в Украину в 2022 году Oxxxymiron занял активную гражданскую позицию, покинул страну и сосредоточился на поддержке украинских беженцев. Одним из значимых благотворительных событий стал концерт в Стамбуле 15 марта 2022 года, где рэпер собрал около 30 тысяч долларов для помощи детям украинских беженцев.

Осенью 2022 года Oxxxymiron был внесен в реестр иностранных агентов в России. Власти страны неоднократно штрафовали исполнителя за отсутствие обязательной маркировки «иноагента», а также за публичные заявления, дискредитирующие армию. Одним из таких случаев стала его песня «Ойда», которая подверглась критике и запрету на территории России.