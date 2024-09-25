Случалось ли с вами такая ситуация: вы бежите на нужный вам автобус, стоящий на остановке, но как только вы к нему приближаетесь, двери закрываются, и он уезжает? Подобные истории от жителей Таллинна можно услышать довольно часто. Свидетелем того, как автобус уехал, не дождавшись маленького пассажира, стала женщина, которая представила на месте расстроенного ребенка свою дочь. «Злонамеренного действия, каким оно может показаться на первый взгляд, не было», - говорит представитель TLT.
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«Автобус закрыл двери и уехал»: жительница Таллинна стала свидетельницей неприятной ситуации
Мария ехала с работы во вторник, 17 сентября, и случайно увидела, что маленькая девочка бежала через дорогу, чтобы успеть на остановившийся автобус, следовавший по 50-у маршруту.
«Девочка была маленькая, но с рюкзаком - наверное, первоклашка. Она так старалась успеть на автобус. Но когда ей оставалось всего метров десять, автобус закрыл двери и уехал. Потом я заметила, что с девочкой поравнялась женщина с коляской. Наверняка, это была ее мать с младшим ребенком, которая тоже торопилась на автобус», - описывает увиденное Мария.