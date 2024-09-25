«Автобус закрыл двери и уехал»: жительница Таллинна стала свидетельницей неприятной ситуации

Случалось ли с вами такая ситуация: вы бежите на нужный вам автобус, стоящий на остановке, но как только вы к нему приближаетесь, двери закрываются, и он уезжает? Подобные истории от жителей Таллинна можно услышать довольно часто. Свидетелем того, как автобус уехал, не дождавшись маленького пассажира, стала женщина, которая представила на месте расстроенного ребенка свою дочь. «Злонамеренного действия, каким оно может показаться на первый взгляд, не было», - говорит представитель TLT.