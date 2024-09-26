Жительница Таллинна Анна уже на протяжении нескольких лет пьет йогурты фирмы Alma и всегда оставалась довольна их качеством. Однако совсем недавно она заметила странность: масса йогурта, как ей показалось, уменьшилась. Мы решили провести эксперимент и узнать так ли это на самом деле.
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ЭКСПЕРИМЕНТ ⟩ Жительница Таллинна возмущена недовесом в упаковке йогурта: «Масса стала меньше, а цена осталась прежней»
«Масса стала меньше, а цена осталась прежней», - начала письмо Анна. «Я покупаю этот йогурт постоянно, и всегда устраивало и качество, и масса, - продолжила она. - Но недавно я купила очередной йогурт, и когда открыла его дома, заметила, что продукта внутри стало меньше, чем обычно», - добавила возмущенная жительница Таллинна.