ФОТО Нежнее облаков! Шляпка дизайнера из Эстонии покорила французов

В сентябре в городе Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу прошла международная выставка «Шляпа как произведение искусства», получившая статус ЮНЕСКО. Руководитель Международной Ассоциации дизайнеров головных уборов Татьяна Поннэ при поддержке мэрии города пригласила на выставку дизайнерских головных уборов участников из разных стран мира. Приехала на мероприятие и делегация из Эстонии.

Открыл выставку мэр Сен-Жан-Кап-Ферра Жан Франсуа Детериш. Он изумился красотой представленных экспонатов. Модистки со всей Европы создают свои шляпы полностью вручную, вкладывая в изделие не только свои умения и навыки, но и душу. Поэтому все их шляпы неповторимы.

Головной убор «Легенды Ревеля», который создала дизайнер-флорист из Эстонии Татьяна Фитания. Фото: Татьяна Фитания

Каждая шляпа, представленная на выставке, уникальна своей изысканностью, сюжетом, подбором материала и фантазией мастера. На выставке было представлено 165 головных уборов из 80 стран мира. Почетные сертификаты от мэрии города получили дизайнеры из Молдовы, Литвы, Италии, Бельгии, Кувейта, Болгарии, разных городов Франции и других стран. А шляпа дизайнера из Эстонии Татьяны Фитании получила признание мэрии, жителей и гостей города и других дизайнеров. Мастерица из Эстонии получила Почетную грамоту мэрии, которую вручили мэр и президент Международной Ассоциации дизайнеров головных уборов. Назывался изысканный головной убор «Легенды Ревеля».

К слову, отправилась Татьяна Фитания во французское путешествие с большой группой поддержки – с двадцатью подругами из Финляндии, Эстонии, Латвии.

Выставка «Шляпа как произведение искусства» была открыта с 6 по 22 сентября, за это время ее посетило много знаменитостей, в том числе историк моды Александр Васильев, который также выразил свое восхищение эстонскому дизайнеру.