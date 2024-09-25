ТЯЖЕЛЫЙ ПЕРИОД Глоба предрек серьезные испытания одному единственному знаку Зодиаку до конца 2024

Рыбы могут ожидать непростой период в окончании 2024 года, предостерегает астролог Павел Глоба в своем Telegram. Если Рыбы смогут преодолеть эти трудности, особенно в августе, они создадут прочную основу для будущих успехов.

По прогнозам Глобы, Рыб ждут неприятности, такие как трудности на работе и возможная потеря рабочего места. С сентября 2024 года им важно уделять особое внимание своему здоровью, поскольку может обостриться хронические заболевания.

В конце года могут появиться финансовые проблемы, но при правильном управлении бюджетом их можно избежать. Рыбам также рекомендуется осенью избегать дальних поездок и конфликтов с близкими.