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ФОТО Кара Делевинь сразила подиум, надев пальто на голое тело

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Кара Делевинь сразила подиум, надев пальто на голое тело
Кара Делевинь сразила подиум, надев пальто на голое тело Фото: Laurent VU/SIPA

В Париже прошел грандиозный показ L’Oreal, на который собрались амбассадоры бренда разных лет.

В числе гостей оказались такие знаменитости, как Кендалл Дженнер, Джейн Фонда, Энди Макдауэлл, Ева Лонгория, Хайди Клум, Айшвария Рай и Приянка Чопра, а также сияющая молодостью Кара Делевинь.

32-летняя супермодель появилась на подиуме в длинном красном пальто. Внешний вид звезды привлек внимание не только ярким цветом, но и смелым способом демонстрации одежды.

Так, Кара вышла на подиум без бюстгальтера, создав впечатление, будто бы пальто пришито к трусам, чтобы избежать нежелательных ситуаций во время ходьбы. Модель уверенно продефилировала по подиуму, вызвав восхищенные взгляды зрителей.

Кара Делевинь сразила подиум, надев пальто на голое тело.
Кара Делевинь сразила подиум, надев пальто на голое тело. Фото: Laurent VU/SIPA
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