ФОТО Кара Делевинь сразила подиум, надев пальто на голое тело

В числе гостей оказались такие знаменитости, как Кендалл Дженнер, Джейн Фонда, Энди Макдауэлл, Ева Лонгория, Хайди Клум, Айшвария Рай и Приянка Чопра, а также сияющая молодостью Кара Делевинь.

32-летняя супермодель появилась на подиуме в длинном красном пальто. Внешний вид звезды привлек внимание не только ярким цветом, но и смелым способом демонстрации одежды.

Так, Кара вышла на подиум без бюстгальтера, создав впечатление, будто бы пальто пришито к трусам, чтобы избежать нежелательных ситуаций во время ходьбы. Модель уверенно продефилировала по подиуму, вызвав восхищенные взгляды зрителей.

Кара Делевинь сразила подиум, надев пальто на голое тело. Фото: Laurent VU/SIPA