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ВИДЕО СПАСЕНИЯ Десятилетняя девочка, страдающая лунатизмом, была найдена в лесу

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Девочка в лесу. Снимок иллюстративный.
Девочка в лесу. Снимок иллюстративный. Фото: Postimees

14 сентября семья из Луизианы (США) пережила страшное. Их десятилетняя дочь, будучи лунатиком, отправилась ночью бродить по лесу.

Десятилетняя Пейтон Сайнтиньян, у которой раньше были эпизоды лунатизма, вышла из комнаты во сне в 22:00. Шериф округа Уэбстер Джейсон Паркер рассказал в эфире программы «Доброе утро, Америка», что семья и соседи девочки искали ее в течение часа, когда к поискам подключились полиция штата Луизиана и сотни добровольцев.

Найти девочку было непросто, но одна из охотничьих камер, расположенная глубоко в лесу, случайно запечатлела Пейтон, что дало поисковой группе подсказку о местонахождении ребенка.

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