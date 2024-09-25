ВИДЕО СПАСЕНИЯ Десятилетняя девочка, страдающая лунатизмом, была найдена в лесу

Десятилетняя Пейтон Сайнтиньян, у которой раньше были эпизоды лунатизма, вышла из комнаты во сне в 22:00. Шериф округа Уэбстер Джейсон Паркер рассказал в эфире программы «Доброе утро, Америка», что семья и соседи девочки искали ее в течение часа, когда к поискам подключились полиция штата Луизиана и сотни добровольцев.