ФОТО Раскрыто скрытое значение образов Луи, Джорджа и Шарлотты на королевском мероприятии

В 2023 году на ежегодных торжествах Trooping the Color дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма привлекли внимание вместе со своей матерью после того, как поклонники королевской семьи заметили цвет их нарядов. По отдельности они не имеют особого значения, но вместе они несут скрытый смысл.

Принц Джордж и принц Луи выглядели нарядно в своих темно-синих костюмах и красных галстуках. А принцесса Шарлотта появилась на публике в белом платье с красной окантовкой. Тем временем сама Кейт Миддлтон была в зеленом платье от Andrew Gn и шляпке в тон, а также серьгах покойной принцессы Дианы.

Королевская семья на Trooping the Color в 2023 году. Фото: Pete Hancock/Shutterstock

Один фанат написал в X (бывший Twitter): «Я просто обожаю внимание к деталям, семья Уэльских носит зеленый, белый и красный - цвета валлийского флага».

Принцесса Уэльская, одетая в зеленое, также намекнула на свою новую роль полковника ирландской гвардии. Ранее это звание носил принц Уильям.

Trooping the Color чествует официальный, но не фактический день рождения короля или королевы. Торжественное событие происходит ежегодно и берет свое начало со времен Карла II в 17 веке, когда флаги полка стояли перед солдатами, чтобы они могли узнать свое подразделение в бою.

Fine I’ll weigh in on the flag discourse, Wales has the best flag pic.twitter.com/kRXnl0ri9K — Callum Williams (@Callumw_15) March 22, 2024