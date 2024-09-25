«Свинья!» - хором говорят подруги женщины, осуждая мужчину, когда повторяется не самая приятная ситуация - он затащил в постель, а потом прекратил общение. Но почему мужчины на самом деле так поступают ? Об этом большинство женщин даже не догадываются.

Мы поинтересовались у эстонских мужчин. Только один из них подтвердил распространенную версию о том, что он просто гнался за количеством. Однако, большинство мужчин не так уж плохи и действительно пытаются построить серьезные отношения. Но во время близости происходит нечто, что сбивает их с толку.