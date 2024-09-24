У матери и дочери, продававших на ярмарке одежду для кукол, украли дорогую сердцу вещь

В субботу, 21 сентября, в Паламусе прошла большая ярмарка под открытым небом Paunvere. На ярмарке был прилавок с одеждой для кукол Mirida. Позже мать и дочь, продававшие кукольную одежду, с удивлением обнаружили, что с прилавка исчезла кукла по имени Сюзанна.

«Нашу Сюзанну украли!» - говорится на странице кукольной одежды Mirida в Facebook.

Украденная с прилавка кукла. Фото: Erakogu

«Мы с дочерью впервые побывали на ярмарке Paunvere. Ярмарка была очень большой и оживленной, на ней было много людей и покупателей. Наша первая ярмарка была для нас очень успешной, пока мы не обнаружили, что наша чудесная кукла Сюзанна исчезла с прилавка.

Я всегда разрешала всем детям брать кукол на руки и обнимать их, потому что они такие милые. Я не могу запретить ребенку, если он хочет потрогать куклу. Но никогда в жизни я не думала, что кто-то уйдет с куклой! Но это произошло, а мы и не заметили», - говорит расстроенная мать.

Она пишет, что теперь в их семье царит грусть, потому что Сюзанна - не просто модель одежды для кукол Mirida. «Это любимая кукла моих дочерей. Сюзанна была названа в честь моей дочери. У Сюзанны также есть брат-близнец Михкель», - рассказывает женщина.

С прилавка украли куклу в розовом. Фото: Ekraanitõmmis videost

Радость одного ребенка огорчает нескольких других детей

Мать, которая шьет одежду для кукол, написала в Facebook, что сделала этот пост в надежде, что он дойдет до друзей или знакомых воришки, и они увидят, что радость одного ребенка огорчает нескольких других детей.

«Может быть, кто-то заметил куклу в таком комбинезоне, выставленную на продажу (комбинезон единственный в своем роде, я сшила всего несколько таких), и сообщит мне», - надеется она. Женщина хотела бы предупредить других торговцев: «Да, люди воруют на ярмарках, и совсем не маленькие вещи!»