Депутат Европейского парламента Юри Ратас празднует со своей женой Карин 19-ю годовщину свадьбы. Политик поделился в социальных сетях несколькими свадебными фотографиями, сделанными в 2005 году.
АРХИВНЫЕ СНИМКИ ⟩ Юри и Карин Ратас празднуют годовщину свадьбы: «Обнимаю и люблю тебя!»
«Дорогая жена Карин! 19 лет брака пролетели быстро, но за это время многое произошло. Главное - у нас четверо прекрасных и любящих детей. Твоя забота, любовь и добрый нрав делают меня счастливым. Обнимаю и люблю тебя!» - пишет Ратас в душевнном посте.
По случаю знаменательной даты Ратас поделился в Facebook фотографиями со дня свадьбы, а также недавним селфи.
У Юри и Карин четверо детей: дочь и трое сыновей.
«Мой лучший друг и самая большая поддержка, которая всегда рядом со мной, как во время успехов, так и в трудные моменты, - сказал Ратас в день рождения Карин два года назад. - И даже по прошествии лет я все еще нахожу в тебе что-то новое».