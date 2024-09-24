АРХИВНЫЕ СНИМКИ Юри и Карин Ратас празднуют годовщину свадьбы: «Обнимаю и люблю тебя!»

«Дорогая жена Карин! 19 лет брака пролетели быстро, но за это время многое произошло. Главное - у нас четверо прекрасных и любящих детей. Твоя забота, любовь и добрый нрав делают меня счастливым. Обнимаю и люблю тебя!» - пишет Ратас в душевнном посте.

«Мой лучший друг и самая большая поддержка, которая всегда рядом со мной, как во время успехов, так и в трудные моменты, - сказал Ратас в день рождения Карин два года назад. - И даже по прошествии лет я все еще нахожу в тебе что-то новое».