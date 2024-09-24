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АРХИВНЫЕ СНИМКИ Юри и Карин Ратас празднуют годовщину свадьбы: «Обнимаю и люблю тебя!»

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Юри Ратас
Юри Ратас Фото: Konstantin Sednev

Депутат Европейского парламента Юри Ратас празднует со своей женой Карин 19-ю годовщину свадьбы. Политик поделился в социальных сетях несколькими свадебными фотографиями, сделанными в 2005 году.

«Дорогая жена Карин! 19 лет брака пролетели быстро, но за это время многое произошло. Главное - у нас четверо прекрасных и любящих детей. Твоя забота, любовь и добрый нрав делают меня счастливым. Обнимаю и люблю тебя!» - пишет Ратас в душевнном посте.

По случаю знаменательной даты Ратас поделился в Facebook фотографиями со дня свадьбы, а также недавним селфи.

У Юри и Карин четверо детей: дочь и трое сыновей.

«Мой лучший друг и самая большая поддержка, которая всегда рядом со мной, как во время успехов, так и в трудные моменты, - сказал Ратас в день рождения Карин два года назад. - И даже по прошествии лет я все еще нахожу в тебе что-то новое».

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