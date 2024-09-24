СМОТРИТЕ Звезда сериала «Сваты» необычным способом сообщила о своей беременности

Актриса опубликовала в Instagram видео, на котором танцует. Анна Кошмал была одета в широкую рубашку, которую в конце танца она сняла, показав уже округлившийся живот.

«Этот день настал, пришло время открыть тайну...Теперь у меня есть отличная отмазка, чтобы съесть двойную порцию всего», - написала Кошмал.

Подписчики в комментариях пишут: «Ай класс! Здоровья!»; «Вай! Поздравляю вас»; «Рада, что классно чувствуешь себя в этот магический период. Пусть он проходит так же драйвово»; «Ура, это суперновость».