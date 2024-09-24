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СМОТРИТЕ Звезда сериала «Сваты» необычным способом сообщила о своей беременности

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Скриншот из официального трейлера сериала «Три цвета любви». Анна Кошмал.
Скриншот из официального трейлера сериала «Три цвета любви». Анна Кошмал. Фото: Postimees

В воскресенье, 22 сентября, на своей странице в Instagram украинская актриса Анна Кошмал сообщила о второй беременности. Звезда вместе с мужем также воспитывают шестилетнего Михаила.

Актриса опубликовала в Instagram видео, на котором танцует. Анна Кошмал была одета в широкую рубашку, которую в конце танца она сняла, показав уже округлившийся живот.

«Этот день настал, пришло время открыть тайну...Теперь у меня есть отличная отмазка, чтобы съесть двойную порцию всего», - написала Кошмал.

Подписчики в комментариях пишут: «Ай класс! Здоровья!»; «Вай! Поздравляю вас»; «Рада, что классно чувствуешь себя в этот магический период. Пусть он проходит так же драйвово»; «Ура, это суперновость».

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