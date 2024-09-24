Звезда «Дневников вампира» откровенно рассказал, почему бросил актерскую карьеру и покинул Голливуд

Сейчас актер и его жена Никки Рид, сыгравшая роль Розали в серии фильмов «Сумерки», воспитывают наследников, а также занимаются экоактивизмом.

В свежем интервью для People Йен признался, почему все-таки сделал шаг назад в карьере после небывалого успеха в сериале о вампирах и других удачных проектах.

Актер объяснил, что еще во время съемок сериала «Остаться в живых» он почувствовал связь с природой. Он много боролся в дальнейшем за сохранение рифов, почвы и воды. Сегодня, когда в борьбе за заботу о природе у Йена уже есть опыт и статус, он чувствует себя комфортнее, чем когда-либо.

Семья также вышла на первый план и сместила работу в кино на второй план. По словам экранного Деймона Сальваторе, он благодарен всем тем проектам, что принесли ему славу и незабываемый опыт, но сейчас дети и жена для него в приоритете.

«Я бы предпочел сделать это (провести время с семьей - прим. ред.), чем провести два месяца в каком-то городе, снимая телешоу вдали от семьи или перевозя свою семью туда-обратно. Как только вы достигаете определенного уровня, вы думаете: окей, я хочу сосредоточиться на семье, фермерстве и больших вещах. Мне не нужно гнаться за наградами и всем тем, что заставило бы меня чувствовать себя лучше», - откровенно рассказал он.