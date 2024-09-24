ФОТО И ВИДЕО Ева Лонгория в платье с глубоким декольте появилась на Парижской неделе моды

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» стала участницей показа L'Oréal Walk Your Worth в Palais Garnier во время Недели моды в столице Франции. Ева облачилась в белое платье со структурированным верхом и глубоким декольте.

Наряд американской знаменитости, которая недавно перебралась с семьей в Европу. На ногах Лонгории были серебристые туфли на шпильках. А на шее актрисы красовалось бриллиантовое колье. Волосы Ева собрала в пучок и сделала эффектный вечерний макияж.

Вскоре к Лонгории на подиуме присоединились другие амбассадоры L'Oréal, в том числе Кендалл Дженнер и Кара Делевинь.

В какой-то момент Ева продемонстрировала помаду от бренда прямо на подиуме.

Парижская неделя моды пройдет с 23 сентября по 1 октября 2024 года. Зрителей ожидает серия презентаций дизайнеров, проводимых раз в полгода в столице Франции.