49-летняя американская актриса Ева Лонгория вышла на подиум во время Парижской недели моды. Об этом пишет Daily Mail.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Ева Лонгория в платье с глубоким декольте появилась на Парижской неделе моды
Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» стала участницей показа L'Oréal Walk Your Worth в Palais Garnier во время Недели моды в столице Франции. Ева облачилась в белое платье со структурированным верхом и глубоким декольте.
Наряд американской знаменитости, которая недавно перебралась с семьей в Европу. На ногах Лонгории были серебристые туфли на шпильках. А на шее актрисы красовалось бриллиантовое колье. Волосы Ева собрала в пучок и сделала эффектный вечерний макияж.
Вскоре к Лонгории на подиуме присоединились другие амбассадоры L'Oréal, в том числе Кендалл Дженнер и Кара Делевинь.
В какой-то момент Ева продемонстрировала помаду от бренда прямо на подиуме.
Парижская неделя моды пройдет с 23 сентября по 1 октября 2024 года. Зрителей ожидает серия презентаций дизайнеров, проводимых раз в полгода в столице Франции.