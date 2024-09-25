Очевидно, что прекрасная половина ждала главного героя этого вечера с нетерпением - зал в основном заполнили женщины, поклонницы творчества легендарного итальянского артиста. Мужчины, конечно, тоже были, но большинство из них сопровождало своих половинок. Смотрите галерею!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, что творил с женщинами в Таллинне лучший двойник Челентано: «Ti amo! I love you!»
Во вторник, 24 сентября, на сцене Центра русской культуры в Таллинне выступил Адольфо Себастьяни - официальный двойник великого итальянского музыканта, актера и режиссера Адриано Челентано. Публика пришла в восторг от выступления артиста и его группы.
В зале много людей в возрасте, но и значительная часть молодых, которые бодро танцевали под всем известные хиты. Было видно, что гостьи надели свои лучшие наряды и специально сделали укладку и макияж для встречи с двойником любимого артиста.
Адольфо и коллектив Adriano Celentano Tribute Show задержались с выходом на сцену на десять минут, видимо, для того, чтобы еще больше подогреть интерес в зрительном зале. А публика действительно ждала выхода на сцену артистов - в зале то и дело раздавались аплодисменты, зовущие коллектив на сцену.
Себастьяни не зря называется двойником Челентано: внешность, движения, голос - если не знать, что это двойник, можно легко подумать, что на сцене выступает кумир миллионов Адриано Челентано.
Публике понадобилось некоторое время, чтобы разогреться, но уже во время исполнения второй песни, зрители пританцовывали и хлопали в такт музыке. Себастьяни после каждой композиции общался с залом, но вот незадача - разговаривал он на итальянском. Сначала казалось, что никто в зале не понимает, о чем говорит артист, но через несколько песен выяснилось, что среди гостей концерта есть говорящие по-итальянски люди, которые охотно отвечали Адольфо.
«Ti amo! I love you!» - выкрикнула одна из поклонниц Адольфо Себастьяни, которая весь вечер бодро танцевала под любимые хиты и посылала артисту воздушные поцелуи. Адольфо лаконично ответил: «Grazie, Tallinn!»
В какой-то момент двойник Челентано попросил включить свет в зрительном зале. Судя по всему, он объяснил зачем, но опять же - сказал он это по-итальянски. Но легко предположить, что артист захотел увидеть каждого зрителя и поприветствовать лично.
Весь зал пел хиты великого Адриано Челентано в унисон с Адольфо Себастьяни, а когда артист начал исполнять один из хитов Элвиса Пресли, почти все зрители повставали со своих мест и начали танцевать рок-н-ролл!
Адольфо исполнил несколько песен в дуэте с бэк-вокалисткой Элизой, а в конце одной из проникновенных песен о любви, спетой ими, соло-гитарист Даниэле устроил настоящий перформанс, впечатливший всех зрителей в зале. Даниэле играл свое соло настолько самоотверженно, что, видимо, порвал струну, и в течение следующей песни пытался настроить инструмент, который в итоге пришлось сменить.
В какой-то момент Адольфо, вероятно, решил отдохнуть и передал бразды правления на сцене Элизе, которая блестяще исполнила несколько композиций. А под нестареющий хит Sarà perché ti amo группы Ricchi E Poveri певица подняла со своих мест весь зал - зрители танцевали, не жалея ног!
Когда Адольфо Себастьяни вернулся на сцену, он исполнил хит Susanna, который в сопровождении двух охранников спустился петь в зрительном зале, общаясь и фотографируясь с публикой.
Напоследок артист оставил легендарную песню L’italiano великого итальянского певца и друга Адриано Челентано - Тото Кутуньо, который скончался в августе прошлого года. Таким образом артист и его коллектив почтили память Кутуньо.
В этом году Адриано Челентано исполнилось 86 лет, он не ведет активной концертной деятельности, но творчеством певца помогает насладиться трибьют-шоу от официального двойника Адриано - Адольфо Себастьяни.
Челентано и Себастиани подписали контракт о сотрудничестве еще в 2002 году. Благодаря своему музыкальному и актерскому таланту Адольфо подготовил потрясающую программу, собрав группу Adriano Celentano Tribute Show, которая очень популярна среди поклонников творчества итальянского певца.