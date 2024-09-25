ГАЛЕРЕЯ Смотрите, что творил с женщинами в Таллинне лучший двойник Челентано: «Ti amo! I love you!»

Во вторник, 24 сентября, на сцене Центра русской культуры в Таллинне выступил Адольфо Себастьяни - официальный двойник великого итальянского музыканта, актера и режиссера Адриано Челентано. Публика пришла в восторг от выступления артиста и его группы.

В зале много людей в возрасте, но и значительная часть молодых, которые бодро танцевали под всем известные хиты. Было видно, что гостьи надели свои лучшие наряды и специально сделали укладку и макияж для встречи с двойником любимого артиста.

Адольфо и коллектив Adriano Celentano Tribute Show задержались с выходом на сцену на десять минут, видимо, для того, чтобы еще больше подогреть интерес в зрительном зале. А публика действительно ждала выхода на сцену артистов - в зале то и дело раздавались аплодисменты, зовущие коллектив на сцену.

Себастьяни не зря называется двойником Челентано: внешность, движения, голос - если не знать, что это двойник, можно легко подумать, что на сцене выступает кумир миллионов Адриано Челентано.