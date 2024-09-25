ГОРОСКОП НА 25 СЕНТЯБРЯ Беспокойный день у Близнецов, а Весам стоит быть внимательнее

Стрелец

Во всем, за что беретесь сегодня, вы проявляете такую целеустремленность и настойчивость, что добиваетесь блестящего результата, как бы ни складывались обстоятельства. И старые друзья, и новые знакомые охотно помогают вам. Не всегда они делают это бескорыстно, но вы этого и не ожидаете. Если первая половина дня будет посвящена, в основном, привычным делам, то во второй у вас появится возможность взяться за нечто совершенно новое, увлекательное и интересное. Это хорошее время для учебы: вы мгновенно запоминаете все, что может пригодиться.

Козерог

Отличный день для любых встреч. Можно обсуждать вопросы, из-за которых прежде возникало немало разногласий. На этот раз удастся быстро договориться, найти решение, которое всем понравится. Будет шанс помириться с человеком, с которым вы давно в ссоре. Легко оставить в прошлом обиды, открыть новую страницу отношений. Первая половина дня проходит относительно спокойно, вторая приносит много ярких впечатлений. Возможны незапланированные поездки, часто связанные с какими-то семейными делами. Они запомнятся вам надолго.

Водолей

Начало дня едва ли обойдется без суеты. Успеть нужно многое, не всегда понятно, за что браться в первую очередь. Важно рассчитывать на свои силы. Окружающие порой не могут поддержать вас, даже если прежде обещали это. Но вы и сами отлично со всем справитесь, если поймете, на чем стоит сосредоточиться немедленно, а что можно отложить на потом. Вторая половина дня проходит спокойнее и благоприятнее. Многим Водолеям она преподносит приятные сюрпризы. Вероятны удачные совпадения. С них начнутся перемены к лучшему именно в той сфере, которая сейчас особенно важна для вас.

Рыбы

Благоприятный день. Он дает шанс добиться успехов во многих важных делах. Сделать это будет проще, если вы ничего не станете откладывать надолго, постараетесь провести утро максимально плодотворно. Вы быстро учитесь новому, многое схватываете на лету, легко делаете правильные выводы, располагая лишь обрывочной информацией. День отлично подходит для того, чтобы определиться с планами на будущее. Вы понимаете, чего на самом деле хотите добиться, и находите возможность сделать это в ближайшее время. Многим Рыбам сегодня помогают люди, которым представители знака когда-то оказали важные услуги.