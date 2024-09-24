Недавно чиновники обнаружили в одном из жилых домов в районе Кристийне в Таллинне ужасающую картину: 87 маленьких щенков в суровых условиях, которые удивили даже самых опытных людей. Спасенные собаки были доставлены в приют, где выяснили, что они страдают от серьезных проблем со здоровьем и, вероятно, уже довольно долго.