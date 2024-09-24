Принц Гарри оставит Меган Маркл на восемь дней: что происходит

40-летний принц Гарри собирается с восьмидневным визитом в Нью-Йорк и Лондон, в котором его не будет сопровождать жена Меган Маркл, пишет Daily Mail.

Сначала он отправится на благотворительный вечер в Калифорнии, организованный Кевином Костнером, который состоится 28 сентября.

Герцог Сассекский также поддержит благотворительные организации и предприятия по защите домашних животных, включая African Parks, The HALO Trust, The Diana Award и Travalyst.

Затем королевская особа отправится в Лондон с ежегодным визитом, чтобы присутствовать на церемонию вручения премии благотворительной организации WellChild, покровителем которой он является.

Соло-поездка Гарри - попытка найти новый смысл в своей жизни, считает биограф Фил Дампьер, автор книги «Королевские костюмы: Гарри и Меган своими словами».

«Иногда Гарри чувствует себя лишней деталью, и он часто выглядит несчастным, когда выходит с Меган на мероприятия в Калифорнии. Я думаю, он достиг точки, когда хочет большего для себя. Ему исполнилось 40, и, должно быть, он спрашивает себя, что его ждет в будущем… Он явно хочет найти какие-то дела, в которые он может включиться, и придать своей жизни какой-то смысл», - говорит он.

Поскольку Меган не хочет лететь в Великобританию, герцог принял решение отправиться на родину один.

Перед визитом в Лондон он связывался со своими старыми друзьями.

«Я уверен, что ему не хватает друзей, с которыми он мог бы выпить пива и по-настоящему расслабиться. Чем больше он будет заниматься своими делами самостоятельно и разрабатывать новые проекты, тем больше вероятность, что он сможет исцелить себя и, в конечном итоге, исправить некоторые разногласия со своей семьей, но это будет долгий путь», - объяснил Дампьер.

В свою очередь королевский эксперт и журналист-расследователь Том Бауэр считает, что предстоящая одиночная поездка Гарри говорит о том, что он пытается самоутвердиться без вмешательства своей жены.