«Полчаса в ловушке!» Десятки водителей застряли на парковке Stockmann

«Парковочные автоматы не работают, на инфостоле магазина говорят, что это не их парковка - она принадлежит Europark, инфотелефон которой не отвечает», - поделился в социальных сетях музыкант Микк Тарго. В понедельник вечером он, как и десятки других автомобилистов, оказался в ловушке на парковке Stockmann в Таллинне, и помощи ждать было неоткуда. «Мы приносим извинения всем нашим клиентам за причиненные неудобства», - говорит руководитель отдела маркетинга Stockmann.