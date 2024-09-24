«Парковочные автоматы не работают, на инфостоле магазина говорят, что это не их парковка - она принадлежит Europark, инфотелефон которой не отвечает», - поделился в социальных сетях музыкант Микк Тарго. В понедельник вечером он, как и десятки других автомобилистов, оказался в ловушке на парковке Stockmann в Таллинне, и помощи ждать было неоткуда. «Мы приносим извинения всем нашим клиентам за причиненные неудобства», - говорит руководитель отдела маркетинга Stockmann.
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«Полчаса в ловушке!» Десятки водителей застряли на парковке Stockmann
«Полчаса на парковке Stockmann!» - пишет Микк Тарго в посте на своей странице в Facebook, где рассказывает, что парковочные автоматы не работали около получаса между пятью и шестью часами вечера.
По словам Тарго, первое, что он сделал, - позвонил по информационному номеру на парковочном автомате, но там никто не ответил. «Кто-то в очереди даже нашел номер руководителя Europark, но он был выключен».