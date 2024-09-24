НЕСИТЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ! Австралийские пожарные выпустили горячий календарь на 2025 год

История этого благотворительного проекта началась в 1993 году, когда был выпущен первый календарь с целью поддержки фонда, занимающегося лечением тяжелых ожогов у детей.

За три десятилетия календарь не только сохранил свою популярность, но и стал международным символом красоты, силы и сострадания. Общая сумма, собранная благодаря проекту, уже достигла 3,5 миллионов долларов, которые были направлены на различные благотворительные нужды.

В 2025 году календарь вновь представлен в нескольких версиях, что стало доброй традицией последних лет. Поклонники могут выбрать между календарями с щенками, утятами, лошадьми и другими животными или же приобрести классическую версию, где пожарные позируют без животных.

Стоимость календаря - 21 евро, включая доставку, но при покупке трёх или более экземпляров предоставляется скидка 10%. Это отличный шанс порадовать себя или сделать оригинальный подарок подругам. Вы можете выбрать три разные версии календаря или взять несколько одинаковых для разных подарков.

По словам директора проекта, Дэвида Роджерса, каждый год более тысячи пожарных подают заявки на участие в съемках календаря, но только 24 счастливчика получают возможность стать частью этой откровенной фотосессии.

Приобрести календарь можно ЗДЕСЬ.