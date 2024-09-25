«Скажите, пожалуйста, это нормально? Магазин в Эстонии, в маленьком курортном городе», - написала жительница Хаапсалу, опубликовав видео в группе «Ищу совета (Эстония)» в Facebook.

На кадрах видна входная дверь магазина Portel, на которой висит наклейка с перечеркнутой надписью «Русский мир».

Публикация сразу же собрала большое количество комментариев.

«Русский и мир - два обычных слова. Лично для меня, наклейка означает, что в магазин нельзя входить мирным русским. Прошла бы мимо, так как имею тоже русские корни», - пишет пользовательница.

Ответить ей поспешила другая девушка: «Вы, наверное, не видели "русский мир". Так сами русские называют оккупацию и установление российской власти в украинских городах. И это совсем не про мир, это насилие, убийства, разрушения».

Она добавила, что общалась с хозяйкой магазина Portel. «Милая женщина. Таким образом высказывает свою позицию: не поддерживает войну в Украине. Общались на русском языке», - отметила девушка.

«Русский мир» - действительно широко используемый в российских государственных СМИ и пропагандистских кампаниях термин, который включает в себя отрицание государственных границ и идею агрессивного русского национализма, с помощью которой иногда оправдывается агрессия против Украины и вмешательство в дела других стран.

Магазин: вход запрещен сторонникам «русского мира»

«Странно, что сегодня в Эстонии еще есть люди, которые не знают, что такое "русский мир"», - говорит представитель магазина Ааво Эрмель.

Он объясняет, что наклейка, которая висит на двери их магазина, запрещает вход путинистам, рашистам и другим сторонникам «русского мира» независимо от национальности, пола и цвета кожи.

«И на это есть причины: нам угрожали и на нас нападали. Чем дольше идет война, тем агрессивнее становятся орки, словно загнанные в угол крысы», - добавляет Эрмель.

«Тот факт, что сегодня через Google Business Profile у нас появились десятки негативных отзывов от людей, которые никогда не посещали наш магазин, безусловно, можно рассматривать как заслугу наклейки», - отмечает представитель магазина Portel. - Плюс в том, что пока они из-за тщеславия сами вылезают из своих нор и попадают в кадр, КаПо легче мониторить».