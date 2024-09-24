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ВИДЕО Человек-паук из Кохтла-Ярве: забрался на стену дома и стучал по окнам

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На стене одного из домов в Кохтла-Ярве был замечен подозрительный мужчина.
На стене одного из домов в Кохтла-Ярве был замечен подозрительный мужчина. Фото: Kuvatõmmised videost

«Пару минут он стучал по окнам какими-то инструментами, а потом уехал на велосипеде», - рассказал житель Кохтла-Ярве, описывая ситуацию, когда неизвестный мужчина забирался на стену дома напротив.

В конце прошлой недели в одной из групп в соцсети Reddit развернулась оживленная дискуссия по поводу человека-паука из Кохтла-Ярве. Имя неизвестному дал житель города, который заметил так называемого человека-паука и опубликовал видео с ним в социальных сетях.

KJ Ämblikmees
byu/varbav6lur inEesti
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