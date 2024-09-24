«Пару минут он стучал по окнам какими-то инструментами, а потом уехал на велосипеде», - рассказал житель Кохтла-Ярве, описывая ситуацию, когда неизвестный мужчина забирался на стену дома напротив.
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ВИДЕО ⟩ Человек-паук из Кохтла-Ярве: забрался на стену дома и стучал по окнам
В конце прошлой недели в одной из групп в соцсети Reddit развернулась оживленная дискуссия по поводу человека-паука из Кохтла-Ярве. Имя неизвестному дал житель города, который заметил так называемого человека-паука и опубликовал видео с ним в социальных сетях.