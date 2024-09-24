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ФОТО И ВИДЕО На Южную Африку обрушилась снежная буря: народ лепит снеговиков, львы и жирафы гуляют в сугробах

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Снег в Южной Африке
Снег в Южной Африке Фото: WIKUS DE WET/AFP/Scanpix

Южную Африку с пятницы, 20 сентября, накрыло снегом, что парализовало движение на дорогах. Люди были вынуждены ночевать в своих автомобилях. Многие водители застряли на дороге на несколько часов, а те, кто находился в машинах, замерзли.

Южноафриканская служба дорожной безопасности Arrive Alive разместила несколько фотографий и видеороликов на своих каналах в социальных сетях, сообщает Iltalehti.

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