ФОТО И ВИДЕО На Южную Африку обрушилась снежная буря: народ лепит снеговиков, львы и жирафы гуляют в сугробах

Южную Африку с пятницы, 20 сентября, накрыло снегом, что парализовало движение на дорогах. Люди были вынуждены ночевать в своих автомобилях. Многие водители застряли на дороге на несколько часов, а те, кто находился в машинах, замерзли.
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Южноафриканская служба дорожной безопасности Arrive Alive разместила несколько фотографий и видеороликов на своих каналах в социальных сетях, сообщает Iltalehti.
Visuals reveal the magnitude and impact of heavy snowfall at Van Reenen’s Pass https://t.co/Z34W5n8T3c #ArriveAlive #Rescue #Snow @N3Route @SANRAL_za @Dotransport pic.twitter.com/Pz3t8jMbCA— Arrive Alive (@_ArriveAlive) September 21, 2024