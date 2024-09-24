Пока американский рэпер Шон Комбс, известный как Дидди, находится за решеткой по обвинению в сексуальной торговле, его прошлое активно изучается. Недавно всплыли фотографии с шумной вечеринки 2000 года, на которой побывала и эстонская супермодель Кармен Касс. Три года спустя Касс пригласила рэпера на свой день рождения.
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ФОТО ⟩ На дикой вечеринке рэпера Дидди, который столкнулся с жесткими обвинениями, присутствовала и супермодель из Эстонии, причем не один раз
В начале этой недели против американского рэпера Шона Комбса (Дидди) было выдвинуто официальное обвинение в сексуальной торговле, вымогательстве и управлении огромной криминальной сетью. В обвинениях, представленных федеральным прокурором 17 сентября, также утверждается, что рэпера обвиняют не только в нескольких сексуальных преступлениях, но и в нападениях и сутенерстве-
По имеющимся данным, Комбс годами принуждал женщин и других людей, находившихся вокруг него, удовлетворять его сексуальные желания, угрожал им, проявлял насилие и манипулировал женщинами, чтобы они участвовали в организованной сексуальной деятельности с мужчинами, которых доставляли из других штатов, а в некоторых случаях даже из других стран.