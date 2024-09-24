Перебои в работе Telia продолжаются: «Как это вообще возможно в наше время?»

На перебои в сети Telia клиенты жалуются уже несколько месяцев, но жительница Таллинна, которая многие годы пользуется услугами оператора, столкнулась с ними впервые. Момент был настолько неподходящим, что это вывело ее из себя. «Нам удалось быстро обнаружить ошибку, она была устранена в течение нескольких минут, и большинство клиентов не заметили ее», - говорит представитель мобильного оператора.