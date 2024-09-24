На перебои в сети Telia клиенты жалуются уже несколько месяцев, но жительница Таллинна, которая многие годы пользуется услугами оператора, столкнулась с ними впервые. Момент был настолько неподходящим, что это вывело ее из себя. «Нам удалось быстро обнаружить ошибку, она была устранена в течение нескольких минут, и большинство клиентов не заметили ее», - говорит представитель мобильного оператора.
Для подписчиков
Перебои в работе Telia продолжаются: «Как это вообще возможно в наше время?»
Неприятная ситуация произошла с Ксенией на прошлой неделе. По словам таллиннки, она была на работе и ей нужно было срочно позвонить.
«Я набрала номер телефона в полной уверенности, что все в порядке, однако автоответчик на другом конце провода сообщил, что номер не используется. Подумала, что неужели человек меня обманул и дал неправильный номер?» - говорит она.