Судостроитель, который построил суперъяхту погибшего миллиардера Майка Линча, требует от его вдовы возместить репутационный ущерб

О судебном иске, подданном в сицилийский суд, сообщает британский таблоид Daily Mail. В нем утверждается, что крушение яхты нанесло огромный репутационный ущерб и привело к потере доходов компании-производителя Italian Sea Group (IGS).

В иске в качестве ответчиков, как сообщается, указаны капитан судна Джеймс Катфилд, два других члена экипажа, компания Camper & Nicholsons, нанявшая команду, и Revtom, компания с острова Мэн, владевшая судном Bayesian, которая контролируется вдовой Линча Анжелой Бакарес, выжившей после крушения в Портичелло.

Источник, близкий к семье, сказал: «Итальянской морской группе должно быть стыдно. Это позор для генерального директора IGS Джованни Костантино, который отчаянно пытается переложить вину на других. Он обратился к прессе еще до того, как все тела были найдены, демонстрируя отсутствие порядочности. Теперь, похоже, он хочет подать в суд на своих собственных клиентов».