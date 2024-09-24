Адвокат судостроителя, создавшего суперъяхту Bayesian Майка Линча, которая затонула в прошлом месяце и унесла жизни его и ещё шестерых человек, включая его 18-летнюю дочь Ханну, подал иск с требованием взыскать 186 млн фунтов стерлингов (222 378 616 евро) с его вдовы и членов экипажа, пишет Spletnik.
Судостроитель, который построил суперъяхту погибшего миллиардера Майка Линча, требует от его вдовы возместить репутационный ущерб
О судебном иске, подданном в сицилийский суд, сообщает британский таблоид Daily Mail. В нем утверждается, что крушение яхты нанесло огромный репутационный ущерб и привело к потере доходов компании-производителя Italian Sea Group (IGS).
В иске в качестве ответчиков, как сообщается, указаны капитан судна Джеймс Катфилд, два других члена экипажа, компания Camper & Nicholsons, нанявшая команду, и Revtom, компания с острова Мэн, владевшая судном Bayesian, которая контролируется вдовой Линча Анжелой Бакарес, выжившей после крушения в Портичелло.
Источник, близкий к семье, сказал: «Итальянской морской группе должно быть стыдно. Это позор для генерального директора IGS Джованни Костантино, который отчаянно пытается переложить вину на других. Он обратился к прессе еще до того, как все тела были найдены, демонстрируя отсутствие порядочности. Теперь, похоже, он хочет подать в суд на своих собственных клиентов».
Иск поступил менее чем через месяц после того, как итальянские прокуроры начали уголовное расследование по факту крушения. Пока расследование находится на начальной стадии. Под следствием находятся 51-летний капитан команды Джеймс Катфилд, 56-летний главный инженер Тим Паркер и ещё один член команды - 22-летний Мэтью Гриффитс. По словам капитана, он следовал инструкциям и убедился в том, что всё было герметично, когда яхта попала в шторм. По предварительным данным, все, кто погиб на яхте, оказались зажаты под палубой.
Напомним, в прошлом месяце семь человек погибли, когда суперъяхта Bayesian стоимостью 30 млн фунтов стерлингов, принадлежавшая основателю Darktrace, потерпела крушение в Портичелло (Сицилия).
Среди погибших оказались 59-летний миллиардер Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна, а также президент компании Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена Джудит, а также адвокат Крис Морвилло и его спутница Неда и шеф-повар Рекальдо Томас.
Гибель миллиардера и крушение яхты, которая считалась непотопляемой, породила теории заговора из-за того, что именно на ней Майк Линч отмечал окончание длительного судебного разбирательства, в котором его обвиняли в мошенничестве. Вместе с ним на яхте присутствовали те, кто имел отношение к этому процессу, а незадолго до этого в автокатастрофе погиб его партнёр Стивен Чемберлен.