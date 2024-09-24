Бизнесвумен Тийу Ярвисте освобождена из тюрьмы: рада, что нахожусь в уме и здравии

Скандальная бизнесвумен Тийу Ярвисте радуется в социальных сетях, что Таллиннский окружной суд оправдал ее по обвинению в отмывании денег. Однако решение еще не вступило в силу, и прокуратура не исключает подачи апелляции в Верховный суд.