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Бизнесвумен Тийу Ярвисте освобождена из тюрьмы: рада, что нахожусь в уме и здравии

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Фото: Erlend Štaub

Скандальная бизнесвумен Тийу Ярвисте радуется в социальных сетях, что Таллиннский окружной суд оправдал ее по обвинению в отмывании денег. Однако решение еще не вступило в силу, и прокуратура не исключает подачи апелляции в Верховный суд.

Перевод: Елизавета Лынник

«Ну вот! Есть повод радоваться!» - сообщила скандальная предпринимательница Тийу Ярвисте в социальных сетях, что Таллинский окружной суд вынес оправдательный приговор по предъявленному ей обвинению в отмывании денег.

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