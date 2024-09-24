Шон Комбс назвал любимого гостя своих скандальных «белых вечеринок»

Breaking: Leonardo DiCaprio breaks silence on hanging out with Sean ‘Diddy’ Combs as picture emerges of him at notorious ‘White Party’ https://t.co/DERR5Ekof1 #breaks #Combs #dailymail pic.twitter.com/HB7BLSzHPo — WhatsNew2Day (@whatsn2day) September 23, 2024

На данный момент у следствия нет информации, знал ли Ди Каприо или другие знаменитости о предполагаемом употреблении наркотиков или оргиях на вечеринках Дидди.

В свою очередь голливудский актер поспешил дистанциироваться от Комбса после его скандальных откровений. Источник, близкий к Лео, сказал Daily Мail, что тот не имел ничего общего с Дидди «в течение многих лет».

«Он посетил несколько его вечеринок в начале 2000-х - но буквально все были там. Они не были вечеринками фриков. Это были большие домашние вечеринки. В то время Лео был в начале своей карьеры и уже давно ушел от вечеринок. Он не имеет никакого отношения ни к одному из тех миров, так что предполагать, что его втянут в это, основываясь на нескольких зернистых фотографиях, которым больше 20 лет, просто смешно», - заявил инсайдер.

Тем временем появляется все больше подробностей о том, что творилось за стенами особняка. В разговоре с New York Post один наркоторговец на условиях анонимности рассказал о шокирующих инцидентах, которые он наблюдал в роскошном доме, включая секс между известными знаменитостями. По его словам, Комбс открыл ему дверь, будучи одетым только в белый халат, а затем провел его в заднюю спальню, чтобы заключить сделку по кокаину.

«Вы увидите двух людей, о которых вы бы и не подумали, что они занимаются сексом, рэперов. Вот что меня потрясло. Я не буду называть имен, но были рэперы, к которым я сразу же потерял уважение и больше не мог воспринимать их всерьез», - сказал он. Источник добавил, что многие из высокопоставленных гостей, среди которых также были звезды женского пола, были под кайфом от кетамина и других наркотиков.