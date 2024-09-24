Hesburger выходит на рынок Эстонии с новой ресторанной концепцией Döner HeseKebab & Gyros. Первый ресторан с кебабами открылся во вторник, 24 сентября, в столичном торговом центре T1.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ С перчиком! Hesburger открыл в Таллинне новый ресторан с кебабами
По словам директора Hesburger по развитию и маркетингу Иевы Салмела, компания предлагает кебабы с 1980-х годов и их популярность со временем только растет.
Новую концепцию ресторанов очень хорошо приняли в соседней Финляндии и это побудило компанию представить её и в Эстонии. В открытие первого ресторана в Таллинне компания инвестировала 300 000 евро.
Если в сентябре попробовать шаурму можно только на месте, то с октября продукцию из новой кебабной можно будет заказать с курьерской доставкой.
Смотрите, как прошло открытие нового ресторана!