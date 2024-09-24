ГАЛЕРЕЯ С перчиком! Hesburger открыл в Таллинне новый ресторан с кебабами

По словам директора Hesburger по развитию и маркетингу Иевы Салмела, компания предлагает кебабы с 1980-х годов и их популярность со временем только растет.



Новую концепцию ресторанов очень хорошо приняли в соседней Финляндии и это побудило компанию представить её и в Эстонии. В открытие первого ресторана в Таллинне компания инвестировала 300 000 евро.

Если в сентябре попробовать шаурму можно только на месте, то с октября продукцию из новой кебабной можно будет заказать с курьерской доставкой.

Смотрите, как прошло открытие нового ресторана!