ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто пришел на вечеринку, посвященную восточному празднику Луны

В пятницу в Таллинне в ресторане Mood состоялась вечеринка, посвященная восточному празднику Луны, организованная люксовым брендом Moutai. Помимо дегустации фирменных коктейлей и азиатских блюд, гости наслаждались чарующей музыкой Сисси.

Мероприятие посетили такие известные эстонские светские личности, как адвокат Роберт Сарв, Эрик Оргу, бизнесмены Йоаким Хелениус и Туллио Либлик, посол Бразилии Жозе Антонио Гомеш Пирас, Эда-Лийс Канн, радиоведущий Рауно Мяркс и законодательница моды Анита Сибул.

На выступлении Сисси также присутствовали ее сестра, мать и отец Дэйв Бентон.