70-летние поиски похищенного родственника калифорнийской семьи завершились в июне, когда на помощь пришел онлайн-тест ДНК.
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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! ⟩ Похищенного шестилетнего мальчика спустя 70 лет нашли на другом конце страны
В шестилетнем возрасте в Окленд-Парке (штат Калифорния) в 1951 году был похищен Луис Армандо Альбино, пожарный на пенсии и ветеран Вьетнамской войны, проживавший на восточном побережье.
Луис играл со своим старшим братом, когда к нему подошла женщина, которая заговорила с ним по-испански и пообещала купить ему шоколадку, если он пойдет с ней.