НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Похищенного шестилетнего мальчика спустя 70 лет нашли на другом конце страны

В шестилетнем возрасте в Окленд-Парке (штат Калифорния) в 1951 году был похищен Луис Армандо Альбино , пожарный на пенсии и ветеран Вьетнамской войны, проживавший на восточном побережье.

Луис играл со своим старшим братом, когда к нему подошла женщина, которая заговорила с ним по-испански и пообещала купить ему шоколадку, если он пойдет с ней.