Свежие снимки тяжелобольного Брюса Уиллиса вызвали опасения общественности: «Это трагедия»

На этот раз поклонники заметили на лице Брюса еще больше признаков усталости и старения, которые стали последствием тяжелого недуга.

«Ужасно наблюдать, как твои близкие медленно исчезают у тебя на глазах»; «Это напоминает нам о жестокой реальности. Слава, деньги... Нет ничего важнее здоровья. И все мы смертны. Спасибо, мистер Уиллис, за вашу работу, и я желаю вам всего самого наилучшего, что вы можете получить и заслуживаете»; «Он такой молодой. Это трагедия», - высказались читатели Daily Mail о 69-летнем актере.

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Кроме того, поклонники не устают напоминать прессе, что Брюса Уиллиса уже давно пора оставить в покое. Меньшее, говорят они, что нужно актеру в таком состоянии, - внимание репортеров, которые следуют за ним при каждом его выходе из дома.

«Оставьте беднягу и его семью в покое, чтобы они наслаждались каждым мгновением, проведенным с ним», - этот и подобные комментарии оставляют фанаты.