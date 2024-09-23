59-летняя Элизабет Херли снялась без бюстгальтера

«За кулисами: съемки обложки журнала Maxim», - написала Херли.

Она отметила, что съемка проходила в Сен-Тропе, Франция.

В ролике Херли предстала в длинной голубой рубашке, стоя в бассейне. Актриса не стала надевать бюстгальтер. Она дополнила образ массивной цепью из желтого металла.

Херли показала, как выглядит обложка журнала, лицом которой она стала.

Актриса родилась 10 июня 1965 года в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987 году - она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.

Элизабет Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.