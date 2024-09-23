Дженнифер Лопес после развода начала злоупотреблять алкоголем: «Занимается самолечением»

Как сообщил инсайдер изданию Radar, знаменитость пытается утолить боль после разрыва с артистом с помощью алкоголя. Источник указывает, что Джей Ло не может оправиться от развода. Родные исполнительницы очень обеспокоены и напуганы тем, что она уже не сможет жить без алкоголя.

На днях Лопес и Аффлек впервые после развода встретились. Голливудских экс-супругов увидели возле отеля в Лос-Анджелесе. Перед тем, как увидеться с актером, Дженнифер выпила коктейль. Как говорит инсайдер, она это сделала, чтобы решиться на встречу с Беном.

«Тот факт, что ей понадобилось выпить перед последней встречей с Беном, говорит сам за себя. Похоже, она занимается самолечением и неспособна справиться с суровой реальностью этого развода без какого-либо тонизирующего средства. Раньше она пила только в компании, но сейчас это часть ее повседневной жизни, и коктейли, которые она смешивает, по-видимому, смертельно крепкие», - сообщил источник.

Актер и певица закрутили роман в 2001 году. Бен сделал предложение любимой и они планировали свадьбу на 2003 год, но отменили ее.

После 20-летней паузы в отношениях они тайно поженились в 2022 году. С марта 2024 года пара не появлялась на публике вместе. О кризисе в браке знаменитостей слухи распространились в апреле, а в августе этого года Дженнифер официально подала на развод с Аффлеком.