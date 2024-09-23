Голливудская актриса Ребел Уилсон опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена со своей двухлетней дочерью Ройс Лилиан, которую воспитывает вместе с возлюбленной из Латвии.
44-летняя голливудская звезда с возлюбленной из Латвии показала двухлетнюю дочь, которую им родила суррогатная мать
«Моя малышка», – подписала фото 44-летняя знаменитость.
О рождении дочери Уилсон объявила 7 ноября 2022 года. Ребенка актрисе родила суррогатная мать в конце сентября. Уилсон состоит в отношениях с дизайнером одежды из Латвии Рамоной Агрумой.