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44-летняя голливудская звезда с возлюбленной из Латвии показала двухлетнюю дочь, которую им родила суррогатная мать

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Ребел Уилсон.
Ребел Уилсон. Фото: Nathan Denette

Голливудская актриса Ребел Уилсон опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена со своей двухлетней дочерью Ройс Лилиан, которую воспитывает вместе с возлюбленной из Латвии.

«Моя малышка», – подписала фото 44-летняя знаменитость.

О рождении дочери Уилсон объявила 7 ноября 2022 года. Ребенка актрисе родила суррогатная мать в конце сентября. Уилсон состоит в отношениях с дизайнером одежды из Латвии Рамоной Агрумой.

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