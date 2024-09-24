Я не перечисляла все страны, и лишь некоторые произвели на меня впечатление. С 24 лет я жила на разных континентах и инвестировала в недвижимость за пределами своей родины. Каждый год совершаю десятки перелетов. Когда-то путешествовала из желания увидеть, узнать и испытать что-то новое, но теперь уже не стремлюсь в развивающиеся страны и не ищу приключений. Теперь для меня важнее, с кем и зачем ехать! Больше всего мне нравится путешествовать с компетентным партнером в вопросах инвестиций в недвижимость - это дает возможность почувствовать, каково было бы жить в той стране или городе, не делая этого на самом деле.