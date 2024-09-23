ФОТО Земфиру и Ренату Литвинову впервые заметили вместе после длительной ссоры

Накануне 48-летняя Земфира дала концерт в Тбилиси. На этом концерте заметили и Ренату Литвинову: она снимала певицу из зала. После того как концерт закончился, Литвинова вышла на сцену вместе с певицей, чем окончательно подтвердила их примирение.

Напомним, год назад Рената Литвинова и Земфира отписались друг от друга в соцсетях. Это стало поводом для слухов о том, что они сильно поссорились. Кроме того, в тот год Литвинова впервые за последние годы не поздравила Земфиру публично с днем рождения.

Отметим, Земфира и 57-летняя Рената Литвинова дружат много лет и раньше часто появлялись вместе на мероприятиях. В 2022 году они вместе уехали из России в Париж и выступили против войны в Украине, какое-то время они жили вместе в квартире актрисы.