ВИДЕО 15-летняя школьница хладнокровно убила мать: кадры с места преступления шокируют весь мир

Психиатр доктор Эндрю Кларк указал на возможность потери памяти Грегг в день происшествия. Однако он также не исключил возможности имитации психического заболевания.

Также в суде стало известно, что Грегг употребляла марихуану и принимала лекарства для проблем со своим психическим здоровьем.

Прокурор Кэтрин Уайт Ньюман убеждала присяжных, что у Грегг была тайная жизнь, включавшая «одноразовые телефоны», спрятанные вейп-ручки с марихуаной и инциденты с мошенничеством в школе. Ньюман сказала, что мать подозреваемой перед убийством обнаружила в комнате дочери то, что, по ее мнению, было коробками с вейп-ручками, набитыми марихуаной. Теперь девушку либо освободят из-за наличия психического расстройства, либо приговорят к сроку до 93 лет.

Во время оглашения приговора Карли была явно расстроена, слезы наворачивались на глаза, когда жюри заходило в зал. Она была подавлена после того, как ее признали виновной по всем трем пунктам обвинения, и в конце концов разрыдалась.

На протяжении всего недельного судебного разбирательства демонстрировались записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как Карли следует за своей матерью, Эшли Смайли, в дом. Затем слышны выстрелы, после чего 14-летняя Карли садится на табурет на кухне и просматривает телефон Эшли. Затем Карли, как сообщается, отправила сообщение своему отчиму, Хиту, чтобы заманить его в дом.

В пятницу 15-летняя девочка из Миссисипи, Карли Мэдисон Грегг, была осуждена за убийство первой степени и попытку убийства.

Подросток была признана виновной в убийстве своей матери, Эшли Смайли, и попытке убить отчима, Хита Смайли, во время нападения на их дом в марте. Помимо этих обвинений, девочка, которой на момент убийства было 14 лет, также была признана виновной в фальсификации улик.

Присяжные вынесли ей два пожизненных приговора без возможности условно-досрочного освобождения. Кроме того, за фальсификацию улик она была приговорена к десяти годам лишения свободы, которые будут отбываться одновременно с пожизненным заключением.