15-летнюю Карли Грегг из Миссисипи признали виновной в убийстве собственной матери. Камеры засняли ужасающие события, предшествующие трагедии: жуткие крики Эшли Смайли, смешанные с выстрелами. На видео видно, как Карли в футболке Nirvana, словно призрак, бродит по дому.
Предупреждение!
ВИДЕО ⟩ 15-летняя школьница хладнокровно убила мать: кадры с места преступления шокируют весь мир
В американском городе Брэндон, штат Миссисипи, 14-летняя школьница Карли Грегг убила мать, которая искала в ее комнате вейп. Преступление произошло полгода назад.
16 сентября в суде в присутствии, теперь уже 15-летней обвиняемой, были изучены записи с нагрудных камер полицейских, которые прибыли на место убийства. На месте также был раненый отчим обвиняемой.
В ходе судебного процесса обвинение представляло обвиняемую как расчетливого и предусмотрительного человека. Оно утверждало, что ее действия в день убийства свидетельствовали о явном умысле.
Видеозапись, сделанная кухонной камерой, показала, что девушка спрятала пистолет за спиной, когда шла к своей спальне, а затем дважды выстрелила в лицо своей 40-летней матери, учительницы математики Эшли Смайли.
После убийства девочка-подросток заманила отчима на место преступления, отправив ему сообщение с телефона жертвы, а затем устроила засаду, когда он прибыл к ней домой днем 19 марта, ранив его в плечо.
@dailymail This is the moment Carly Gregg was found guilty of murdering her mom and trying to kill her stepdad. #news #crime #crimetok #truecrime #bodycam #carlygregg #mississippi #police ♬ Scary and mysterious horror background music(878937) - Inumori
При этом Карли хвасталась убийством матери перед подругой и предлагала той посмотреть на труп. Страшно, что и во время судебных заседаний девочка-подросток то и дело хихикала.
Защитная команда Карли Грегг утверждала, что она страдает от психического заболевания. Перед судом адвокат Карли Бриджит Тодд утверждал, что Грегг слышала голоса, находясь за решеткой после ареста. Он настаивал, что жертвами ситуации стали не только мать и отчим подозреваемой, но и она сама.
Психиатр доктор Эндрю Кларк указал на возможность потери памяти Грегг в день происшествия. Однако он также не исключил возможности имитации психического заболевания.
Также в суде стало известно, что Грегг употребляла марихуану и принимала лекарства для проблем со своим психическим здоровьем.
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Прокурор Кэтрин Уайт Ньюман убеждала присяжных, что у Грегг была тайная жизнь, включавшая «одноразовые телефоны», спрятанные вейп-ручки с марихуаной и инциденты с мошенничеством в школе. Ньюман сказала, что мать подозреваемой перед убийством обнаружила в комнате дочери то, что, по ее мнению, было коробками с вейп-ручками, набитыми марихуаной. Теперь девушку либо освободят из-за наличия психического расстройства, либо приговорят к сроку до 93 лет.
Во время оглашения приговора Карли была явно расстроена, слезы наворачивались на глаза, когда жюри заходило в зал. Она была подавлена после того, как ее признали виновной по всем трем пунктам обвинения, и в конце концов разрыдалась.
На протяжении всего недельного судебного разбирательства демонстрировались записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как Карли следует за своей матерью, Эшли Смайли, в дом. Затем слышны выстрелы, после чего 14-летняя Карли садится на табурет на кухне и просматривает телефон Эшли. Затем Карли, как сообщается, отправила сообщение своему отчиму, Хиту, чтобы заманить его в дом.
В пятницу 15-летняя девочка из Миссисипи, Карли Мэдисон Грегг, была осуждена за убийство первой степени и попытку убийства.
Подросток была признана виновной в убийстве своей матери, Эшли Смайли, и попытке убить отчима, Хита Смайли, во время нападения на их дом в марте. Помимо этих обвинений, девочка, которой на момент убийства было 14 лет, также была признана виновной в фальсификации улик.
Присяжные вынесли ей два пожизненных приговора без возможности условно-досрочного освобождения. Кроме того, за фальсификацию улик она была приговорена к десяти годам лишения свободы, которые будут отбываться одновременно с пожизненным заключением.