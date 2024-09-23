Перебравшаяся в Испанию эстонская певица рассказала, в какую сумму ей обходится жизнь за границей

Певица Heleza проводит время со своим возлюбленным в Марбелье, Испания. Молодая пара уехала туда жить на три месяца, а Heleza работает удаленно. Певица призналась порталу Elu24, что аренда жилья для нее там дороговата, но все остальное по сравнению с ценами в Эстонии дешевле.