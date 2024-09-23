Певица Heleza проводит время со своим возлюбленным в Марбелье, Испания. Молодая пара уехала туда жить на три месяца, а Heleza работает удаленно. Певица призналась порталу Elu24, что аренда жилья для нее там дороговата, но все остальное по сравнению с ценами в Эстонии дешевле.
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Перебравшаяся в Испанию эстонская певица рассказала, в какую сумму ей обходится жизнь за границей
Певица Heleza написала в социальных сетях, что она и ее возлюбленный решили несколько месяцев пожить в Испании. Молодая пара, взявшая с собой собаку, выбрала Марбелью, которая считается одним из самых популярных мест отдыха в Испании.
В Марбелье, расположенной на юге Испании, прекрасные пляжи, великолепная архитектура, богатое культурное наследие, а также бурная ночная жизнь.