Принцесса Уэльская Кэтрин 22 сентября впервые появилась на публике после сообщения о завершении курса химиотерапии: ожидается, что вскоре она вернется к исполнению своих общественных обязанностей, пишет RUS TVNET.
Первое фото Кейт Миддлтон после химиотерапии слили в Сеть
Кейт и ее муж принц Уильям вместе с королем Карлом III и королевой Камиллой посетили в воскресенье церковь недалеко от своего поместья Балморал в Шотландии.
Как уже сообщалось, 42-летняя Кейт Миддлтон 9 сентября объявила, что прошла курс химиотерапии. Принцесса Уэльская сделала это заявление спустя полгода после сообщения о том, что у нее обнаружен рак: более детальной информации не последовало.
Принцесса Кэтрин подчеркнула, что путь к выздоровлению будет долгим, но пообещала, что частично возобновит свои обязанности уже в этом году.
В этом году Кэтрин приняла участие в двух публичных мероприятиях. В июне она участвовала в параде в честь дня рождения короля, а в июле посетила мужской финал Уимблдонского теннисного турнира.
В феврале британская королевская семья объявила, что у короля Карла III также диагностирован рак. Диагноз был установлен во время процедур в связи с увеличением простаты. В апреле врачи разрешили королю возобновить участие в публичных мероприятиях.