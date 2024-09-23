Беременная 39-летняя Пирет Лаос, которая получила титул лучшей ведущей Эстонии, перед рождением ребенка взяла отпуск и отправилась с семьей отдыхать в соседние страны.
ВИДЕО ⟩ Лучшая телеведущая Эстонии показала, как провела время с семьей за границей
Эстонская телеведущая Пирет Лаос поделилась с поклонниками в Instagram несколькими прекрасными моментами из своего путешествия. Пирет со спутником жизни и дочерью провела длинные выходные в Латвии и Литве, где семья гуляла по красивым местам. После прогулки они поужинали и посетили спа-центр.
Летом телеведущая объявила, что в конце года в их семье будет прибавление, но не сказала, родится мальчик или девочка.
У Лаос и ее спутника жизни Таави Ланга есть дочь Рика.