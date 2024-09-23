ВИДЕО Лучшая телеведущая Эстонии показала, как провела время с семьей за границей

Эстонская телеведущая Пирет Лаос поделилась с поклонниками в Instagram несколькими прекрасными моментами из своего путешествия. Пирет со спутником жизни и дочерью провела длинные выходные в Латвии и Литве, где семья гуляла по красивым местам. После прогулки они поужинали и посетили спа-центр.

Летом телеведущая объявила, что в конце года в их семье будет прибавление, но не сказала, родится мальчик или девочка.

У Лаос и ее спутника жизни Таави Ланга есть дочь Рика.