Бывшая Кличко Панеттьери прокомментировала «нетрезвое» интервью и ответила на упреки, что у нее случился срыв

«Мы спросили интервьюера, можем ли мы поработать еще один день или сделаем следующее интервью в Zoom. Она заверила нас, что это не нужно, и что почувствовала, что это было эмоциональное и душевное интервью. Нам также сказали, что его отредактируют и что это будет прекрасная работа. Журнал не получает одобрения на изображение или видеоинтервью перед их запуском. Мы видим интервью, когда оно выходит в прямом эфире», - пояснила звезда.

Знаменитость также обратилась к хейтерам, которые раскритиковали ее за интервью. Актриса напомнила, что относительно недавно пережила травмирующие события. Употребляет ли она какие-либо лекарства или нет - это касается только артистки и врачей. Панеттьери поблагодарила всех за поддержку, а хейтерам посоветовала следить за сказанным, ведь это все влияет на психическое здоровье.

«Горе влияет на всех по-разному. Независимо от того, на лекарствах ли я или нет, это не касается никого и это между мной и моим врачом. Я даю интервью для продвижения своего нового фильма, потому что горжусь этим. Реальная проблема здесь - токсичность социальных сетей и новостной цикл, который управляется кликом приманкой», - отрезала актриса.

Отметим, что Хайден Панеттьери недавно дала интервью People Magazine, которое вызвало шквал обсуждения из-за поведения актрисы. Дело в том, что у артистки была невнятная речь, ее глаза были стеклянными, а взгляд постоянно бегал.

Фанаты предположили, что знаменитость, у которой раньше были проблемы со злоупотреблением наркотиками и алкоголем, сорвалась.