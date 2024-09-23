В Москве разгромили могилу Александра Маслякова

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, молодой человек 2004 года рождения вырвал крест на могиле Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии. Он задержан.

Факт инцидента подтвердили в московском управлении МВД России. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

Собеседник ТАСС отметил, что, по предварительным данным, задержанный «страдал от психического расстройства».

На видео, которое публикует телеграм-канал Mash, молодой человек в синей толстовке несет крест с могилы телеведущего, а затем убегает с самокатом в руках.

Полицейские задержали жителя Москвы 2004 года рождения, которого подозревают в том, что он разгромил могилу Александра Маслякова. На него завели уголовное дело о надругательстве над местами захоронения умерших. Подозреваемого отправили в психиатрическую больницу с «обострением психического заболевания», утверждают источники ТАСС.

Ведущий КВН Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. 11 сентября его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Известно, что Александр Масляков публично поддерживал нынешний российский режим и был доверенным лицом Путина на выборах. Телеведущий также незаконно посещал оккупированный в 2014 году Россией Крым. Весной 2021 Масляков официально признал лигу КВН из так называемой ДНР.