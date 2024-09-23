Готовься, Таллинн! 9 июня 2025 года в рамках своего концертного тура на Таллиннском певческом поле выступит мировая суперзвезда Джастин Тимберлейк. Подстегнутый выходом альбома «Everything I Thought It Was», Тимберлейк после пятилетнего перерыва снова выходит на сцену и впервые приедет в Эстонию. Это событие не захочет пропустить ни один эстонский меломан!
ВПЕРВЫЕ В ЭСТОНИИ! ⟩ Джастин Тимберлейк даст в Таллинне грандиозный концерт
Родившийся в городе Мемфис, штат Теннесси, Тимберлейк большую часть своей жизни окружен повышенным вниманием. Его артистические способности обнаружились довольно рано, когда он участвовал в популярных местных телепередачах Star Search и The Mickey Mouse Club, деля сцену с такими будущими звездами, как Бритни Спирс и Кристина Агилера. Настоящий его взлет на музыкальный небосклон произошел в конце 1990-х годов в составе бой-бенда `N SYNC, продавшего свыше 70 миллионов пластинок и оставившего после себя серьезный след в поп-культуре.
Переход Тимберлейка от участия в коллективе к сольной карьере получился на редкость безболезненным. Его дебютный сольный альбом «Justified» (2002) подарил миру такие невероятные хиты как «Cry Me a River» и «Rock Your Body» – так зажглась сольная звезда Джастина Тимберлейка. Следующая пластинка под названием «FutureSex/LoveSounds» (2006) доказала, что Джастин является одной из самых динамичных сил в мире поп-музыки – нетленные хиты «SexyBack», «My Love» и «What Goes Around...Comes Around» до сих пор не теряют своей популярности. Продажи обоих альбомов превысили отметку в 10 миллионов экземпляров, а неповторимое умение Тимберлейка комбинировать поп-, R&B и танцевальную музыку было названо революционным.
Но интересы Тимберлейка не ограничиваются лишь музыкой, он также снялся в ряде фильмов, среди которых «Социальная сеть», «Секс-гуру» и «Время». Помимо кино, Тимберлейка можно видеть и на голубых экранах – четыре премии «Эмми» он получил за легендарное участие в телепередаче «Saturday Night Live». Также его голосом говорит Цветан во франшизе DreamWorks «Тролли». Его песня «Can Stop the Feeling!» стала всемирным хитом, взлетев на вершины хит-парадов в самых разных странах и удостоившись номинации на «Оскар» за лучший оригинальный трек.
Джастин Тимберлейк с большим успехом вернулся на музыкальную сцену в 2024 году после пятилетнего перерыва. Его новый, шестой по счету, студийный альбом «Everything I Thought I Was» состоит из 18 новых песен, среди которых такие уже ставшие хитами синглы, как «Selfish» и «No Angels». Альбом быстро вознесся не вершины чартов, повторив успех предыдущих пластинок. Тур «The Forget Tomorrow World Tour» подарит свежие плоды творчества музыканта фанатам в более чем 50 городах по всему миру.
Фанатов, которые придут на таллиннский концерт, ожидают энергичные выступления, душевные баллады и присущие Тимберлейку харизма и обаяние. Концерт, в который войдут как зажигательные танцевальные хиты вроде «FutureSex/LoveSounds», так и проникновеннее баллады вроде «Man of the Woods», подарит зрителям незабываемые эмоции.
Не упустите возможность собственными глазами увидеть Джастина Тимберлейка в Эстонии – 9 июня 2025 года на Таллиннском певческом поле! Это событие обещает стать одним из наиболее знаковых в 2025 году. Билеты станут доступны для покупки членами концертного клуба Live Nation в среду, 25 сентября, в 10:00 часов.
Открытая продажа в пунктах продажи и на сайте Piletilevi стартует в 10:00 часов 27 сентября.