ВПЕРВЫЕ В ЭСТОНИИ! Джастин Тимберлейк даст в Таллинне грандиозный концерт

Родившийся в городе Мемфис, штат Теннесси, Тимберлейк большую часть своей жизни окружен повышенным вниманием. Его артистические способности обнаружились довольно рано, когда он участвовал в популярных местных телепередачах Star Search и The Mickey Mouse Club, деля сцену с такими будущими звездами, как Бритни Спирс и Кристина Агилера. Настоящий его взлет на музыкальный небосклон произошел в конце 1990-х годов в составе бой-бенда `N SYNC, продавшего свыше 70 миллионов пластинок и оставившего после себя серьезный след в поп-культуре.

Джастин Тимберлейк едет в Таллинн. Фото: Pressimaterjal

Переход Тимберлейка от участия в коллективе к сольной карьере получился на редкость безболезненным. Его дебютный сольный альбом «Justified» (2002) подарил миру такие невероятные хиты как «Cry Me a River» и «Rock Your Body» – так зажглась сольная звезда Джастина Тимберлейка. Следующая пластинка под названием «FutureSex/LoveSounds» (2006) доказала, что Джастин является одной из самых динамичных сил в мире поп-музыки – нетленные хиты «SexyBack», «My Love» и «What Goes Around...Comes Around» до сих пор не теряют своей популярности. Продажи обоих альбомов превысили отметку в 10 миллионов экземпляров, а неповторимое умение Тимберлейка комбинировать поп-, R&B и танцевальную музыку было названо революционным.