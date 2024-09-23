АЛМАЗНЫЙ ПУТЬ УДАЧИ Три знака Зодиака, которым крупно повезет с 24 сентября: гороскоп от Павла Глобы

Рак

Раки могут стать центром вселенной, все внимание будет приковано исключительно к ним. Армия ваших поклонников и единомышленников вырастет в разы. В личной жизни тоже все будет складываться замечательно. Природное обаяние представителей этого знака поможет им как в творчестве, так и в переговорах.

Дева

Для представителей этого созвездия должны открыться новые перспективы. Что с ними делать – дело каждого. Однако при приятии решения важно помнить, что нет ничего невозможного. Поэтому можно браться за реализацию самых интересных идей.

Весы

Весам вам придется неоднократно делать выбор. Везение будет с этим знаком на каждом шагу. При этом можно в разы его усилить, если направлять свои старания на какое-либо конкретное важное дело. Например, можно вложить все силы в построении успешной карьеры.