«Для меня это был мой личный вызов, который я должна была преодолеть», - призналась популярная актриса театра и кино Чулпан Хаматова в интервью Михаилу Козыреву на телеканале «Дождь». Весной 2022 года она осудила полномасштабное вторжение РФ в Украину и переехала в Латвию.
Хаматова о латышском: «В какие-то моменты забываю, что это чужой язык»
В интервью на телеканале «Дождь» Чулпан Хаматова призналась, что на латышском языке ей играется «классно и здорово»:
«Я даже в какие-то моменты забываю, что это чужой язык.
Для меня это был мой личный вызов, который я должна была преодолеть. Я очень рада и счастлива, что я прошла насквозь и не струсила. Хотя были моменты, когда хотелось все свернуть и тихонечко отползти в сторону».
Актриса пояснила, что есть невероятный плюс, когда на этом языке ты начинаешь понимать, что происходит на репетиции, чувствовать нюансы, тонкости и можешь импровизировать.
«Может, это какие-то внутренние мои успокоительные таблетки. Но я считаю, что это очень здорово, что появляется шанс, когда ты находишься на нулевой отметке, сидишь за первой партой в первом классе и должен сейчас за очень короткое время окончить школу, театральный институт и начать играть спектакли. Мне кажется, что это прекрасные и очень нужные вызовы», - добавила она.
Хаматова отметила, что когда она учила текст спектакля «Страна глухонемых», она понимала уже все, потому что до этого разбирала его со своим преподавателем по латышскому языку: «Я вышла в репетиции, уже практически зная текст наизусть».
Где-то после десятого спектакля она уже начала импровизировать. Что касается ее круга общения в Латвии, то это выборочные люди - латыши и русские, которые также эмигрировали сюда после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
«В театре я говорю по-латышски», - отмечает Чулпан. С более молодыми коллегами, когда она что-то не может объяснить, они используют английский, с людьми старшего поколения - русский.
Хаматова рассказала об успехах своей старшей дочери, которая сдала обязательный экзамен по латышскому языку, чтобы потом поступить в консерваторию в Риге:
«Она за год сдала ЕГЭ на латышском языке, набрав больше баллов, чем некоторые латыши, которые учились вместе с ней [...]. Он у нее уже свободный».
Средняя дочь Чулпан Хаматовой учится в Лондоне, а младшая легко и свободно овладела латышским.
Видео: Интервью с Чулпан Хаматовой
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