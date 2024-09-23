В минувшие выходные в Австрии прошел очередной фестиваль боди-арта - World Bodypainting Festival. В этом событии также приняла участие жительница Эстонии Хелени Пост со своей командой. «Мы заняли 18-е место из 37 команд», - гордо сообщает она. Хелени открыто рассказывает о том, как начался ее путь и почему она продолжает участвовать в различных соревнованиях по бодиарту.

Фестиваль World Bodypainting Festival был основан в 1998 году и последние восемь лет проходит в Клагенфурте, Австрия. 37-летняя Хелени Пост, проживающая в Таллинне, много раз посещала этот фестиваль, но сначала участвовала не под своим именем, а была ассистентом другого художника по боди-арту.

Чуть позже она начала выступать под своим именем. Изначально она участвовала в категории «рисовании на лице», заняв в первый раз 19-е место, а во второй - 18-е. С прошлого года она начала соревноваться в категории боди-арта.