Звезда группы ABBA женился в третий раз женился в возрасте 79 лет

Звезда легендарной группы ABBA Бьорн Ульвеус женился на своей девушке Кристине Сас в Копенгагене. По его собственным словам, музыкант по уши влюбился в свою новую жену, с которой 79-летний мужчина познакомился в Германии. Она была его «третьей большой любовью», как однажды сказал Бьорн Ульвеус по шведскому телевидению. Про это пишет T-Online.

«21 сентября 2024 года, Бьорн Ульвеус женился на Кристине Сас из Хернинга в Дании», - написано на официальной странице музыканта в Instagram.

Сообщается, что Бьорн и Кристина встретились в Нюрнберге в 2021 году по случаю выхода последнего альбома ABBA «Voyage» и начали встречаться весной 2022 года. Свадьба состоялась в Копенгагене в присутствии близких друзей и семьи.

79-летний мужчина также поделился информацией о своей свадебной церемонии в Instagram, которая прошла очень непринужденно. Бьорн Ульвеус был одет в серый костюм с белой футболкой под ним. Кристина Сас выбрала не классическое свадебное платье, а платье шалфейного цвета.

Бьорн Ульвеус впервые вместе с Кристиной Сас появился на публике в 2022 году. Недавно пара посетила, среди прочего, теннисный турнир в Уимблдоне.

Для Бьорна Ульвеуса это третий брак. В 1970-х музыкант был женат на своей коллеге по группе Агнете Фельтског, от которой у него двое детей. Их брак продлился девять лет - до 1980 года. После расставания он снова женился в начале 1980-х.

Брак с музыкальной журналисткой Леной Келлерсйо продлился около 40 лет. В начале 2022 года пара заявила, что хочет развестись. «После многих замечательных и насыщенных лет мы решили пойти разными путями», - говорилось тогда в заявлении. Месяц спустя Бьорн Ульвеус впервые появился на публике вместе с Кристиной Сас.